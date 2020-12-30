В Севастополе разработали план вакцинации населения от коронавируса

Ковидные бригады в новогодние праздники будут работать ежедневно

Севастополь начнет получать крупные партии вакцин от COVID-19 в начале января. Об этом во время оперативного штаба по COVID-19 сообщил директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов, говорится на сайте правительства города.

«Поставки начнутся с 4 января. По квоте в январе Севастополь должен получить 5,8 тыс. доз вакцин, в феврале – более 10 тыс. На складе у нас морозильный шкаф на 500 литров и пять шкафов по 426 литров каждый. Мы можем принимать большие партии. После поступления будем развозить вакцину термоконтейнерами. Подготовлены 10 пунктов: семь в больнице №1, два — в больнице №9, один – в больнице №4. В каждом пункте установлено холодильное оборудование, где суммарно можно разместить 1,8 тыс. доз вакцины», – отметил Виталий Денисов.

В пресс-службе подчеркнули, что департамент здравоохранения разработал план вакцинации населения. Одни из первых вакцину получат севастопольские педагоги.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин также доложил, что система здравоохранения готова к работе в период новогодних праздников.

«Запасы кислорода, медикаментов, средств индивидуальной защиты, тестов сделаны в полном объеме», – подчеркнул вице-губернатор.

По словам Виталия Денисова, в период праздников ковидные медицинские бригады будут работать ежедневно.

«Ежедневно будут работать бригады скорой помощи, кабинеты неотложной помощи. Плановая помощь в поликлиниках будет оказываться 4, 6 и 9 января», – добавил директор Департамента здравоохранения.

Напомним, в Севастополе на борьбу с коронавирусом в этом году было направлено более 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

В Севастополе построили новый корпус инфекционной больницы. Он построен в рекордные сроки и будет специализироваться на лечении людей с C0VID-19.