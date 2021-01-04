В Севастополе почти 90 человек заболели коронавирусом за сутки

Всего заболели 7106 человек

В Севастополе по состоянию на утро 4 января зарегистрированы 89 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Выписаны 75 человек после выздоровления.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7106 человек. В настоящий момент выздоровели 6571 человек, 245 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 159 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях, для лечения лёгких форм – 203 человека.

Под наблюдением находится 615 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.