В севастопольской школе «Экотех» родители бунтуют против второй смены

В недавно построенной школе «Экотех» возник конфликт между родителями детей, обучающихся во втором и первом классе, за право посещать школу в первую смену.

Как рассказала директор департамента образования Лариса Сулима, школа «Экотех» рассчитана на 825 детей, однако, уже сейчас в нее зачислено 1500 детей, около половины из которых учащиеся начальной школы.

«Мы можем принять по проектной мощности 4 первых класса, однако, заявлений принято на 7 первых классов. Причем, в настоящее время комплектация первых классов в школу «Экотех» насчитывает до 40 человек в классе», — рассказала директор департамента образования.

По словам Сулимы, директор школы не имела права не принимать заявления от желающих, сбор которых стартовал в апреле. Первые 4 класса (литеры А-Г) были сформированы из тех детей, чьи родители подали документы первыми. Эти классы будут обучаться в первую смену, а вот классы (литеры Д-Ж), чьи документы приняты позже уже не помещаются в здание школы.

В связи с недостатком кабинетов для такого количество детей в начальной школе, руководство «Экотеха» начала искать варианты.

Сначала предложили уйти на обучение с 12:00 родителям второклассников, от чего они кардинально отказались. Тогда родителям первоклассников предложили зачислить их детей в «Экотех», но обучать их должны были в здании школы № 61. Такой вариант также не устроил родителей.

Примечательно, что в школах по близости от «Экотеха» сейчас насчитывается по 5 классов в параллели, а в Севастополе 29 школ имеют вторую смену.

Однако, пока, руководству департамента образования и школы не удалось убедить ретивых родителей в необходимости прийти к компромиссу. Сегодня Лариса Сулима встретится с родителями первоклашек и будет убеждать их обучаться во вторую смену.

Напомним, в июле губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что проблему с необходимостью введения второй смены в младших классах школы «Экотех» можно будет кардинально решить только за счет строительства еще одного учебного заведения в этом микрорайоне. До этого момента родителям, по словам губернатора, вероятно придется смирится со второй сменой.

Дмитрий Островский