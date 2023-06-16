Полиция задержала двух крымчан, застреливших оленя

Отделом дознания ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в незаконной охоте.

Как уже сообщалось, ночью охотничий инспектор обнаружил в Бахчисарайском районе автомобиль ВАЗ Нива, в котором находилась туша оленя, прикрытая тряпками и ветками. Браконьеров на месте не оказалось.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции и регионального УФСБ, установлены и задержаны двое граждан, подозреваемых в противоправной деятельности. Ими оказались 22 и 25-летний жители с. Плотинное, которые признались в совершении преступления.

По месту жительства одного из них изъято одноствольное гладкостовольное ружье 32 калибра, из которого, предположительно, было убито животное. Кроме того, изъяты туша оленя и автомобиль, обнаруженные на месте происшествия.

Сумма ущерба, причиненного государству от противоправных действий указанных лиц, составила порядка 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службу крымского УМВД.

Ольга Сурикова