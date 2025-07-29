Ремонт знакового здания в центре Севастополя затягивается

Капитальный ремонт фасада жилого дома №2 на Большой Морской, в котором находится магазин «Черноморочка», выходит за пределы изначально заявленных сроков. Несмотря на планы завершить работы летом 2024 года, здание по-прежнему окружено строительными лесами, а темпы реконструкции вызывают вопросы даже у губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Сегодня, 29 июля, глава региона в разговоре с и.о. директора департамента городского хозяйства Натальей Гуляевой выразил недовольство затянувшимся ремонтом:

— Когда вы закончите уже «Черноморочку» на площади Лазарева?



— До конца года планируем.



— Ну там планово все идет, никаких проблем? Просто долгие работы фасадные. Подрядчик что-то начинает?



— Есть такое.

— Доложите тогда что там. Потому что я смотрю, что как-то динамика там снизилась, скажем так, интенсивность.

Дом №2 относится к объектам культурного наследия. Он был построен в 1951 году, во время послевоенного восстановления Севастополя. Реставрация началась в феврале 2024 года. Тогда губернатор писал, что подрядчик будет очищать камень с использованием мягкого бластинга — технологии, аналогичной стоматологическому пескострую, — а все архитектурные элементы восстановят вручную.

О начале работ также сообщал директор Фонда содействия капитальному ремонту Дмитрий Шпагин. По его словам, фасад должны были отремонтировать к лету 2024 года. В числе первых этапов были названы кровельные работы и расчистка дворовой части. Однако уже тогда он предупреждал, что работы могут затянуться: часть времени уйдёт на согласование доступа с собственниками, а сами фасады сложны из-за большого количества утраченных элементов.

Напомним, что объект расположен на пересечении Большой Морской и площади Лазарева — в самом центре Севастополя. «Черноморочка», находящаяся в этом здании, продолжает работать, но вход в магазин организован через строительные леса и заграждения. С момента начала работ прошло уже больше года, однако прогресс остаётся малозаметным. Севастопольцы, ежедневно проходящие мимо, с каждым месяцем задаются всё более настойчивыми вопросами: когда закончится реставрация, и увидим ли мы отреставрированный фасад к следующему лету?

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Дмитрий Островский

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