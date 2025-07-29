В Балаклаве выдано 30 пропусков резидентам

На выходных в Балаклаве реализовывались меры по решению проблемы с перегруженностью машинами территории в районе площади 1 Мая.

Как было доложено в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя, в частности, был запущен дополнительный шаттл, который ходит с перехватывающей парковки улицы Строительной, ведется выдача пропусков людям резидентам и параллельно эвакуация оставленных машин непроживающих там.

Также организовано приоритетное движение общественного транспорта, увеличено количество дорожных рабочих, которые регулируют реверсивное движение, инспекторы департамента транспорта дежурят вместе с эвакуаторами.

И.о.вице-губернатора Павел Иено пообещал, что в ближайшие дни на площади 1 Мая будет уложен асфальт и увеличиться количество парковочных мест. Губернатор Михаил Развожаев поручил ему там лично бывать раз в 2-3 дня, чтобы все это не превратилось в разовую акцию.