В Севастополе начался капитальный ремонт здания по адресу Пушкина, 2

В Севастополе стартовал капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу ул. Пушкина, 2. Ранее в нём размещались департамент транспорта и управление социальной защиты населения города. Здание принадлежит правительству Севастополя.

Объект находится в границах исторического поселения, но не имеет официального статуса объекта культурного наследия. Тем не менее, при проведении ремонтных работ будет учитываться его архитектурная специфика и возможность наличия сохранившихся элементов, представляющих интерес.

Проект ремонта разрабатывается совместно со специалистами в области охраны культурного наследия. В частности, предусмотрена оценка состояния облицовочного камня, скрытого под штукатуркой. При наличии возможности его сохранения будет рассмотрен вариант очистки и обработки с применением соответствующих защитных составов.

Предварительный эскиз проекта будет представлен на архитектурном совете после получения заключения экспертной группы. Власти подчёркивают, что основная задача — привести здание в надлежащее состояние с уважением к его историческому облику, несмотря на отсутствие охранного статуса.

Дмитрий Островский

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