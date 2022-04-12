Правительство Севастополя расторгло контракт с подрядчиком по ремонту улицы Суворова

Сегодня, 12 апреля, на пленарном заседании заксобрания Севастополя заместитель губернатора Алексей Парикин сообщил, что контракт с подрядчиком, выполнявшим работы по улице Суворова, расторгнут. Завершение работ поручат ГБУ «Севастопольский Автодор».

Обсуждение затянувшегося ремонта улицы, который начался еще в феврале прошло года, началось с вопроса вице-спикера заксобрания Ильи Журавлева к руководителю Севнаследия Ирине Масликовой. Журавлев пытался выяснить какие меры приняло надзорное ведомство для сохранения исторического облика центральных улиц в том числе Суворова.

Масликова сообщила, что изначально в проектной документации по ремонту Суворова не было раздела по сохранению культурного наследия, в связи с чем в процессе выполнения ремонта пришлось остановить работы и добавить соответствующий раздел в проектную документацию. По словам Масликовой, Севнаследие провело ряд консультаций с подрядчиком ООО «Крымстроймост», после чего он должен был закончить ремонт с соблюдением мер по сохранению культурного наследия.

Однако, доклад Масликовой прервал заместитель губернатора Алексей Парикин сообщив, что контракт с подрядчиком ООО «Крымстроймост» расторгнут.

«По улице Суворова контракт с предыдущим подрядчиков расторгнут. Сейчас заключаем новый контракт, ГБУ «Севастопольский Автодор» будет выполнять эти работы», — сообщил Парикин.

Напомним, что при начале работ представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщали, что ремонты будут завершены до конца октября 2021 года. Однако, в сентябре прошлого года городские власти остановили работы по укладке брусчатки так как были выявлены серьезные нарушения во время проводимых работ.

В ноябре 2021 года прокуратура Севастополя провела проверку по факту, появившейся в социальных сетях и СМИ информации о некачественной кладке брусчатки на улице Суворова. По ее результатам наказаны два должностных лица, сообщает пресс. Тогда же директор департамента транспорта Павел Иено обещал закончить ремонт улицы Суворова до конца I квартала 2022 года.

Дмитрий Островский