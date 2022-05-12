В Крыму арестовали отдыхающего за нацистскую татуировку

Демонстрировал ее 9 мая на пляже

Алуштинским городским судом рассмотрено дело в отношении отдыхающего, который 9 мая на городском пляже демонстрировал татуировку нацисткой символики на груди. Он признан виновным в административном правонарушении.

«Привлекаемый вину признал, сообщил, что татуировку на груди он нанес несколько лет назад как славянский символ, понимает, что в День Победы его татуировку неосведомленные лица могли воспринять как демонстрацию свастики», — говорится в решении суда.

Ему назначено наказание в виде двух суток административного ареста. Суд учел смягчающие обстоятельства в виде раскаяния лица и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, в Севастополе были задержаны неонацисты, которые прокалывали колеса машин, на которых была буква Z, символизирующая поддержку военной спецоперации на Украине.

Ольга Сурикова