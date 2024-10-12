Реконструкция Таврической набережной в Балаклаве завершится в 2025 году

Все строительные работы на Таврической набережной в Балаклаве будут завершены в первой половине 2025 года, об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

Работы по реконструкции были начаты еще в 2022 году.

«Сейчас идет активная стройка самой марины. Как раз со стороны именно Таврической набережной активные мероприятия по реконструкции. Самое главное, что там появляется не только реконструируемая причальная база, но и инженерная инфраструктура. Того, что практически не было. Планируется, что Таврическая набережная будет завершена в первом полугодии следующего года», — сказала Литовко.

После завершения работ по реконструкции Таврической набережной начнутся работы в других частях Балаклавской бухты.

Напомним, реконструкция Таврической набережной ведется в рамках строительства яхтенной марины в Балаклаве, рассчитанной на стоянку 600 судов одновременно.

В начале лета стало известно, что окончательного варианта проекта яхтенной марины пока нет. Государство вкладывает деньги в строительство самой марины, набережной и благоустройство, а инвесторы должны будут на свои средства построить объекты размещения и туристическую инфраструктуру.

По расчетам — 12 млрд рублей будет вложено из бюджета через госпрограмму развития Крыма и Севастополя, а 30–50 млрд рублей составят частные инвестиции.

Напомним, что яхтенная марина строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. На проектирование планируется затратить из федерального бюджета около 340 млн рублей, а на строительно-монтажные работы — около 6,7 млрд. В результате в Балаклаве смогут разместиться 600 яхт, будут благоустроены набережная и прилегающие территории, проведена реконструкция гидротехнических сооружений, дноуглубление, реставрация исторических зданий на набережной, обновлены инженерные сети.

Дарья Тимофеева

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