В Севастополе 12 и 13 октября не будет света — список адресов

На выходных в Севастополе запланировано отключение света. «Севкор» публикует список адресов, где именно это произойдет.

12 октября

с 09:00 до 13:00

ул. Гавена, 2-Б.

с 13:00 до 16:00

пр. Генерала Острякова, 69, 93, 101, 107, 123, 87/1;

ул. Маршала Геловани, 2-14(чет), 14-А, 18-А;

ул. Генерала Коломийца, 8-10(чет).



13 октября

с 09:00 до 13:00

пр. Генерала Острякова, 65-А;

ул. Маршала Бирюзова, 40-42(чет), 42-А;

пер. Косогорный, 21-А.

пр. Генерала Острякова, 65-А;ул. Маршала Бирюзова, 40-42(чет), 42-А;пер. Косогорный, 21-А.

с 13:00 до 16:00

ул. Александра Косарева, 3-9(нечет), 13-19(нечет), 21;

ул. Молодых Строителей, 16-А, 26, 32.

ул. Александра Косарева, 3-9(нечет), 13-19(нечет), 21;ул. Молодых Строителей, 16-А, 26, 32.

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

СНТ «Сапун-Гора», 1784, 1186, 1649, 1214- 1216(чет), 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437-1439(нечет), 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А,1709, 1211- 1213(нечет);

ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;

ул. Танкиста Ревкова, 28, 31;

пер. Блиндажный,1-3(нечет), 9;

ул. Летчицы Е.Бершанской, 28, 29, 57;

ул. Ильи Поликахина, 16, 1, 21;

ул. Подполковника Баранова, 43;

пер. Кирьянова, 32, 33-А;

ул. Разведчика Евглевского, 4;

ул. Художника Мальцева, 12, 9;

ул. Летчика Соколова, 12;

ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27;

ул. Райкунова, 7-А, 13, 17.



12 и 13 октября