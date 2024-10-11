В Севастополе 12 и 13 октября не будет света — список адресов

На выходных в Севастополе запланировано отключение света. «Севкор» публикует список адресов, где именно это произойдет.
12 октября
с 09:00 до 13:00
ул. Гавена, 2-Б.
с 13:00 до 16:00
пр. Генерала Острякова, 69, 93, 101, 107, 123, 87/1;
ул. Маршала Геловани, 2-14(чет), 14-А, 18-А;
ул. Генерала Коломийца, 8-10(чет).
13 октября
с 09:00 до 13:00
пр. Генерала Острякова, 65-А;
ул. Маршала Бирюзова, 40-42(чет), 42-А;
пер. Косогорный, 21-А.
с 13:00 до 16:00
ул. Александра Косарева, 3-9(нечет), 13-19(нечет), 21;
ул. Молодых Строителей, 16-А, 26, 32.