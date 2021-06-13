Регбисты приняли участие в открытие спорткомплекса на Жидилова

Это были представители клуба «Лидер» и команды школы №50

Юные спортсмены, играющие в Регбийной школьной лиге, приняли участие в открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Жидилова.

В церемонии открытия приняли участие юниорские команды клуба «Лидер» и школы № 50, которые провели мастер-класс и показательные игры в регби под руководством тренеров Олега Куцыка и Инны Ворониной.

В церемонии открытия также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В прошлом году приняли решение о строительстве в ходе одной из таких же рабочих поездок, потом подобрали локацию и уже в этом году комплекс построен, ребята занимаются. Очень важно, что на улице Жидилова появился такой комплекс, потому что инфраструктуры здесь не хватает, многое нужно сделать в этом микрорайоне», — отметил он.

В свою очередь директор Севастопольской федерации регби Наталия Самойленко, также принявшая участие в открытии спортивного комплекса, в комментарии нашему изданию, выразила огромную признательность главе города Михаилу Развожаеву, а также вице-спикеру заксобрания, главе попечительского совета федерации Илье Журавлева за всестороннюю поддержку регби в Севастополе.

«За два года существования федерации регби проделана колоссальная работа: семимильными шагами развивается Регбийная школьная лига, не отстает и студенческая лига. Сформирована профессиональная регбийная команда «Чайка», по итогам прошлого года вошедшая в шестерку сильнейших команд страны», — говорит Самойленко.

Отметим, что совсем недавно женская и мужская команды «Чайка» вернулись с Российских пляжных игр в Анапе, там наши спортсмены заняли четвертое место.

В конце мая на Тороповой даче прошел финал Регбийной школьной лиги спортивного сезона 2020/2021 года. В финальных играх приняли участие 13 команд из восьми школ и детского-юношеского клуба «Лидер». Играли ребята в четырех возрастных категориях. По итогам соревнований сформируют городские команды в разных возрастных группах, которые будут представлять Севастополь на региональных и всероссийских соревнованиях.

Дарья Тимофеева

Фото: Наталия Самойленко