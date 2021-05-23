На Тороповой даче прошел финал Регбийной школьной лиги

В одном из красивейших мест Севастополя на Тороповой даче состоялись финальные игры сезона 2020/2021 Регбийной школьной лиги. Это первые детские соревнования такого уровня в нашем городе.

В финал Регбийной школьной лиги вышли 13 команд из восьми школ и детского-юношеского клуба «Лидер». Играли ребята в четырех возрастных категориях. По итогам соревнований сформируют городские команды в разных возрастных группах, которые будут представлять Севастополь на региональных и всероссийских соревнованиях.

Поздравить ребят с финалом Регбийной школьной лиги приехал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня замечательный день, я знаю, что здесь собрались финалисты, самые сильнейшие из наших школьных команд. Те, из вас, кто окажется лучшими, войдут в несколько сборных команд города. Мы будем вас поддерживать, помогать, чтобы вы росли как спортсмены. Регби, если заниматься, если вкладывать волю, силу, позволяет добиться хороших спортивных результатов. Регби – спорт, который даетмаксимальные возможности для самореализации», — обратился к участникам соревнований глава города.

Михаил Развожаев анонсировал, что уже 1 июля откроется первая часть стадиона имении 200-летия Севастополя. Стадион станет базой развития регби в нашем городе, там будут тренироваться все профессиональные команды.

«Я хотел бы, чтобы в каждой школе регби развивалось и, чтобы Севастополь через несколько лет стал одной из регбийной столиц России. Мы этого точно сможем добиться. Я уверен, что среди тех ребят, которые сегодня играют, есть спортсмены, которые в будущем прославят Севастополь и на всероссийском, и на международном уровне», — заявил губернатор.

В свою очередь, глава Попечительского совета Севастопольской федерации регби, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев выразил огромную благодарность родителям спортсменов, преподавателям физкультуры, судьям, тренерам, администрации Севастопольской федерации регби без поддержки и работы которых этот прекрасный спортивный праздник был бы не возможен.

«Развитие регби в нашем городе абсолютно закономерно, тут прекрасная база, чтобы готовить спортсменов, чтобы проводить сборы команд из всех регионов перед чемпионатами. Учитывая темп, в котором развивается регби в Севастополе, особенно детское, школьное, студенческое регби, у регби в нашем городе серьезное будущее, тем более с учетом того, что нас поддерживает и губернатор Севастополя, и Федерация регби России», — отметил глава Попечительского совета федерации.

Илья Журавлев от лица Попечительского совета федерации вручил благодарственные плакетыдиректору Национального благотворительного фонда развития детского регби Владимиру Устинову и директору Методический центр развития детско-юношеского регби Федерации Регби России Павлу Беккеру.

«То что происходит сегодня, это та планка, на которую выходит севастопольское регби, когда игры проходят в таком замечательно месте, я думаю многие регионы могут только позавидовать, в том числе и москвичи, потому что прекрасная погода, прекрасные горы, природа, я думаю это то, что нужно на сегодняшний день регбийному движению, проводить такие мероприятия детские, что бы приходили дети, приходили родители и видели, что это безопасно, что это весело, задорно и увлекательно», — поделился своим мнением об организации соревнований Павел Беккер.

Директор Методического центра развития детско-юношеского регби добавил, что «регбийные школьные лиги создаются для того, чтобы из них отбирать игроков, отбирать тренеров из числа учителей физкультуры, так как не секрет,что в регби кадровый дефицит и по результатам именно таких соревнований можно отобрать будущих тренеров, игроков в том числе национальной сборной».

Павел Беккер от имени Федерации Регби России вручил благодарственные письма губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и главе Попечительского совета Севастопольской федерации регби Илье Журавлеву за неоценимый вклад в развитие регби.

А вот Владимир Устинов пригласил всех ребят в Сочи: мальчиков на кубок Соколова, а девочек на турнир Краса регби: «Я вас всех приглашаю на эти турниры, вам нужно только доехать, а я вас там встречу, накормлю, напою, спать уложу».

Директор Севастопольской федерации регби Наталия Самойленко призвала всех родителей отдавать своих детей в регби, так как «это бесконтактный, подвижный, взрывной, динамичный вид спорта и, попробовав один раз, почти всегда продолжаешь им заниматься». Самое главное достоинство тэг-регби, в которое играют дети, то, что он абсолютно безопасен.

Наталия Самойленко уточнила, что Регбийная школьная лига в Севастополе функционирует с августа 2020 года. Однако, за это небольшое время удалось привлечь к проекту более 300 школьников и 13 образовательных учреждений.

Присутствующий на соревнованиях заведующий кафедрой «Физвоспитание и спорт» СевГУ Георгий Будагьянц поблагодарил за энтузиазм и колоссальный труд в сфере развития регби в городе Илью Журавлева и Наталию Самойленко, а также родителей спортсменов, «которые поверили в нашу мечту, чтобы Севастополь стал Меккой регби».

По итогам соревнований призовые места распределись следующим образом:

В возрастной группе 2005-2006 г. рождения (парни)

1 место — инженерная школа

2 место — школа №39

В возрастной группе 2005-2006 г. рождения (девушки)

1 место — ДЮК Лидер

2 место — школа №39

В возрастной группе 2007-2008 г. рождения

1 место — школа №50

2 место — школа №40

3 место — школа №22

В возрастной группе 2009-2010 г. рождения

1 место — школа №50

2 место — школа №19

3 место — школа №42

В возрастной группе 2010-2011 г. рождения

1 место — школа №22

2 место — ДЮК лидер

3 место — школа №19

Отметим, что титульным спонсором Севастопольской федерации регби выступает компания «Чистый город», которая с первых дней существования федерации вкладывает колоссальные ресурсы в развитие регби, проведение соревнований, создание материально-технической базы и привлечение опытнейших тренеров.

Также федерация выражает благодарность сети пиццерий «Челентано» и автотранспортному предприятию «Севтранстрест», компании «Севстар» и ООО «Южный берег», которые оказывают поддержку регби в нашем городе.

Самый оригинальный подарок юным спортсменам приготовила кондитер Людмила Лямина из авторской кондитерской«Милли», презентовав торт в виде регбийного поля с мячом.

Традиционно информационным партнером федерации выступает новостной портал «Севкор».

Дарья Тимофеева

Фото: Ольга Кузнецова