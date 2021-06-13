Севастополь отметил День России

Уже восьмой раз в составе Российской Федерации

В Севастополе в День России прошел целый ряд мероприятий, который порадовал горожан и туристов своим разнообразием и насыщенностью событий.

Город-герой уже восьмой раз в составе России отмечает этот праздник. Празднование началось с возложения цветов на мемориале героической обороны Севастополя. На церемонии присутствовали губернатор Михаил Развожаев, сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, члены Правительства Севастополя.

На площади Нахимова свои первые паспорта гражданина России из рук главы города получили юные севастопольцы.

Главной изюминкой стало торжественное открытие IV Всероссийского фестиваля военных оркестров. Открылось оно шествием военных оркестров Крымского соединения, штабов Южного, Центрального и Приволжского округов войск национальной гвардии России, Образцово-показательного оркестра Росгвардии, военного оркестра бригады специального назначения и отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота по центральной улице.

Уже на главной площади Нахимова более 300 музыкантов исполнили гимн России и гимн Севастополя, также звучали другие известные произведения, в том числе «Севастопольский вальс».