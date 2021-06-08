Илья Журавлев: Российские пляжные игры – боевое крещение регбийного клуба «Чайка»

На прошлых выходных севастопольский регбийный клуб стал четвертым на соревнованиях по пляжному регби, глава попечительского совета Севастопольской городской федерации регби Илья Журавлев рассказал о результатах первого выезда в этом году регбийного клуба «Чайка».

Илья Григорьевич, считаете ли вы выезд «Чайки» в Анапу удачным?

— «Чайка» — единственный полноценный профессиональный регбийный клуб в Севастополе, так что каждый выезд городской команды — это уже успех для Севастополя, поскольку наш город представлен на всероссийском уровне, тем более, что в прошлом году мы занимали шестое и восьмое место.

Вы общались с ребятами из клуба или руководством, какие у них ощущения от поездки?

— Я регулярно встречаюсь с руководством клуба, тренерским составом, мы находимся с ними в постоянном контакте, все расценивают этот первый выезд, как боевое крещение нового состава, как тренерского, так и игроков. Клуб существует чуть больше года, за это время удалось создать два состава – женский и мужской, которые и приняли участие в соревнованиях в Анапе, все ребята боевые, заряженные, так что настроение в команде положительное.

Планируются ли у «Чайки» еще выезды в ближайшее время?

— Насколько мне известно, планируется несколько выездов и мужской, и женской команд, в том числе на Кубок России.

Вы были идейным вдохновителем создания в Севастополе полноценного регбийного клуба, как считаете какие приоритеты стоят перед клубом сегодня?

— Как я сказал клуб существует чуть больше года. Первой задачей для нас было собрать команду из севастопольских игроков, а второй обеспечить им возможность тренироваться и постоянно играть с другими командами. С первой задачей мы справились, даже учитывая, что в Севастополе никогда не было полноценной регбийной школы, а со второй, конечно, было посложней. Руководство федерации и клуба долго искало нормальное поле для тренировок, тут нам помог губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спасибо ему большое. Руководству клуба удалось привлечь спонсоров, что позволило организовать выезды команд, что очень важно для игроков, так что поездка в Анапу — это первые шаги по созданию сильной севастопольской регбийной команды, но я считаю, что не стоит останавливаться на достигнутом, сейчас нужно наладить приход новых игроков в команду и обеспечить приток «свежей крови» в регбийное сообщество.

Вы имеете ввиду школьную лигу?

— Не только ее, в рамках городской федерации регби мы ставим задачу перед собой создать полный цикл регбийной, спортивной жизни игроков. В прошлом году мы создали Регбийную школьную лигу, которая включает в себя уже 14 учебных заведений, а в этом мы запустили Студенческую лигу, все это позволит сделать регби одним из самых популярных видов спорта в городе и приведет наш город к статусу регбийной столицы юга России.

Спасибо за ответы на вопросы, надеемся, что ваш прогноз скоро сбудется.

Дмитрий Островский