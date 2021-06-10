Регбийная школьная лига должна прийти во все школы города, — Самойленко

Интервью с руководителем севастопольской федерации регби

В конце мая в Севастополе завершился годовой цикл соревнований между школьными командами города по регби. Наш корреспондент пообщался с руководителем Севастопольской городской федерации регби Наталией Самойленко о перспективах дальнейшего развития Регбийной школьной лиги и в нашем городе.

Наталия Сергеевна, регби кажется очень экзотическим для нашего города, но когда мы были на финале сезона на Тороповой даче, увидели, какой успех регби имеет у школьников, с чем это связано?

– Это лишь на первый взгляд он экзотичный, да в Севастополе регби было не самым популярным видом спорта, но оно здесь было десятилетиями, можно сказать, что у нашего города есть свои регбийные традиции. Я считаю, что просто не хватало полноценного менеджмента, который мог бы привлечь спонсоров, скоординировать энтузиастов, мы постарались этот пробел устранить. А секрет успеха регби прост – это активная, командная, интересная игра, которая позволяет разносторонне развиваться как школьникам, так и взрослым спортсменам.

В мае все-таки завершился первый сезон Регбийной школьной лиги, как вы считаете, проект можно считать успешным?



– Безусловно. Если честно, я сама не ожидала такого размаха. За год реализации проекта удалось сделать полноценный соревновательный формат по регби для школьников из четверти городских школ, даже удалось собрать сборную команду и поучаствовать в международных соревнованиях. Все это, я напомню, за один год.

То есть можно сказать, что проект фактически уже состоялся и главные цели достигнуты?

– Не совсем так, хоть в этом году нам удалось привлечь 14 учебных заведений, а это более 300 детей и 12 школьных учителей, но я считаю, что Регбийная школьная лига должна прийти во все школы города, тем более мы не устаем всем повторять, что этот спорт уже включен в учебные программы, и учителя физкультуры могут его преподавать на уроках. Тем более, что разработаны прекрасные методики бесконтактной игры, которые сводят все риски травм на нет. Также еще одна важная цель – это сделать регби традиционным видом спорта для севастопольских учебных заведений, сделать наш соревновательный формат в виде регулярного сезона ежегодным.

Планы амбициозные, но что все-таки ждать нашим юным регбистам?

– Мы продолжим привлекать школы, постараемся лучше проработать соревновательный формат, синхронизируем его с расписанием учебного года, будем планировать выездные мероприятия. Также мы очень ждем, когда откроется отделение регби в спорт школе № 5 и будет закончен стадион им. 200 — летия Севастополя, на котором вполне вероятно проведем большое открытие нового регбийного сезона в сентябре. Будет больше соревнований, больше призов и хороши эмоций.

Спасибо, Наталия Сергеевна, что-нибудь добавите?

– Хочу поблагодарить учителей физической культуры, директоров школ, которые вместе с нами делают настоящее спортивное чудо, моего заместителя Елену Петровну Шевченко, Куцыка Олега Андреевича, родителей, которые доверяют нам своих детей, вместе мы точно добьемся успеха, а ваших читателей призываю: играйте в регби!

Дмитрий Островский

Фото: Ольга Кузнецова