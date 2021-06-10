В Сочи убили двух судебных приставов, которые пришли сносить дом

Хозяин построек ни о чем не жалеет

В Сочи погибли два судебных пристава, которые пришли к местному жителю исполнять решение суда о сносе незаконного строения в гаражном кооперативе. Об этом сообщает ТАСС.

Хозяин построек Вартан Кочьян отказался исполнять решение суда и открыл огонь из ружья. В результате два сотрудника службы, 35 и 36 лет, погибли, ещё один получил ранение, но успел скрыться.