В Сочи убили двух судебных приставов, которые пришли сносить дом

Хозяин построек ни о чем не жалеет
В Сочи погибли два судебных пристава, которые пришли к местному жителю исполнять решение суда о сносе незаконного строения в гаражном кооперативе. Об этом сообщает ТАСС.
Хозяин построек Вартан Кочьян отказался исполнять решение суда и открыл огонь из ружья. В результате два сотрудника службы, 35 и 36 лет, погибли, ещё один получил ранение, но успел скрыться.
Стрелявший спокойно отложил ружье и дождался полиции, а затем сам сдался. Он рассказал, что живет в этом доме с четырех лет, а чиновники не давали ему оформить землю. О своих действиях стрелок не жалеет, подчеркнув, что его довели.
Ольга Сурикова
Фото: ФССП России