Офицерский корпус Севастополя добивается эффективной работы чиновников горхоза

Чиновники перекладывают ответственность на друг друга, а страдают обычные люди

Общественная организация «Офицерский корпус Севастополя» под руководством Валерия Стрюкова в течении мая в рамках мониторинга качества работы коммунальных служб в Нахимовском районе отметила отсутствие позитивной динамики в решении вопросов с вывозом мусора.

«Промониторив ситуацию в апреле и мае, осознав какой беспредел творится на территории района, мы перешли к новой тактике, начали плотное общение с муниципалитетом, горхозом и жилнадзором, пообщавшись с ними стало понятно, почему сложилась такая ситуация – никто не за что не отвечает», — возмущается глава Офицерского корпуса.

По мнению Стрюкова, нынешняя система работы с мусором крайне запутанна и рядовому обывателю в ней просто не разобраться.

«Мы зафиксировали много проблем, но одна встречается повсеместно, – свалки вокруг контейнерных площадок. По нынешним правилам несанкционированными свалками занимается муниципалитет, мы туда обращаемся они говорят: «мы только заявки составляем», обращаемся в ДГХ, они говорят «свалками занимается муниципалитет», в госжилнадзоре сказали, что их мусорный беспредел вообще не интересует, а более всего возмущает, что мы вообще-то платим регоператору БГС деньги за вывоз мусора, из тех самых контейнерных площадок, возле которых образуются зловонные кучи с мусором», – поясняет Стрюков.

Напомним, что правительством Севастополя было принято решение изменить систему, с 1 апреля нынешнего года передать деньги и полномочия по контролю за выполнением контрактов по уборке улиц городским муниципалитетам, закрепить за ними полномочия по выявлению и устранению несанкционированных свалок.

Однако, как сообщал в ходе общения с прессой директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, сама администрация района вывоз не организовывает, ее специалисты проводят комиссию считают объем свалки и направляют региональному оператору по вывозу мусора ООО «БГС», который в свою очередь направляет ее другому подрядчику, который уже и должен ликвидировать свалку, но важно понимать, что это касается именно несанкционированных свалок.

Если мы говорим, о свалках вокруг мусорных контейнеров, то это «головная боль» подрядчиков, выигравших конкурс на вывоз мусора конкретно в этом районе.

К слову, в этом году ООО «БГС» провел аукцион, на котором такой оператор по вывозу мусора их контейнеров, расположенных на территории Нахимовского района, сменился на симферопольскую фирму ООО «Грин Крым».

«Куда не глянь везде возле «контейнерки» свалка, на пр. Победы, на Горпищенко, ул. Розы Люксембург. Просто парадоксальная ситуация, машина подъезжает, забирает мусор из контейнера, а вокруг свалка», – рассказывает активист Офицерского корпуса Ольга Чуб.

Проблему с мусором у контейнерных площадок неоднократно на аппаратных совещаниях поднимал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, еще 1 марта он дал поручение чиновникам из департамента городского хозяйства и госжилнадзора наладить работу государственных управляющих компаний, а также обеспечить чистоту контейнерных площадок и регулярность вывоза мусора, однако, как отмечают активисты Офицерского корпуса, несмотря на недовольство градоначальника, ситуация изменилась, а скорее ухудшилась.

«Да, после наших возмущений, писем, жалоб на конкретную свалку «Грин Крым» вывозит (ред. – ООО «Грин Крым», новый оператор по вывозу мусора в Нахимовском районе), но потом проблема появляется в каком-то другом месте, такое ощущение как будто мы в догонялки играем, мы их словили, они в другом месте не убирают. А причина самая простая – жадность. Они, (ред. – ООО «Грин Крым») при торгах, цену за вывоз занизили в разы и теперь, судя по всему, им приходится сокращать частоту вывоза, чтобы зарабатывать деньги, из-за этого контейнеры наполняются быстро и люди сваливают мусор вокруг площадок», — рассказывает активист Офицерского корпуса Евгений Баранов.

Общественники заверили нашего корреспондента, что продолжат фиксировать факты нарушений и будут их публиковать, а также направлять во все инстанции, однако выразили они надежду, что городские и районные власти все-таки примут меры и устранят проблемы, накопившиеся в Нахимовском районе, и им не придется изо дня в день наблюдать горы мусора возле своих домов.

Андрей Вознесенский

Фото: Валера Стрюков/facebook.com