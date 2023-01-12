Возле Муссона могут появиться институт, ТЦ, спорткомплекс, детский сад и школа

Правительство Севастополя объявило о начале общественных обсуждений проекта планировки территории пустыря возле ТЦ «Муссон».

Как сообщают разработчики проекта, на территории почтив 11 гектар планируется разместить: здание делового управления проведения научных исследований, магазины с подземным паркингом на 29 машин; здание для занятия спортом, детское образовательное учреждение на 260 мест, трансформаторная подстанция; детское образовательное учреждение на 120 мест.

Общественные обсуждения проводятся с 10.01.2023 по 10.02.2023 через раздел «Общественные обсуждения» на сайте dag.sev.gov.ru.

С проектной документацией можно ознакомиться на экспозиции проекта (раздел «Общественные обсуждения» на сайте dag . sev . gov . ru ) . Дата открытия экспозиции – 17.01.2023.

Напомним, в Севастополе оштрафован владелец аттракциона «Лабиринт» в ТЦ «Муссон» за дискриминацию ребенка-инвалида.