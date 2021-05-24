Ребенок, укушенный бешеной лисой, чувствует себя хорошо

Будьте осторожны, бешеные лисы кусают людей и животных

Ребенок из села Флотское, которого 18 мая укусила лиса, страдающая бешенством, чувствует себя нормально, ему введен уже второй компонент вакцины, он находится дома под наблюдением врачей.

Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

«Введен уже второй компонент вакцины, ребенок находится дома, Самочувствие нормальное», — пояснил он.

Начальник управления ветеринарии Николай Дмитриев пояснил, что в Севастополе зафиксировано уже два случае нападения лис на животных и человека.

«Первый покус состоялся в садовом товариществе «Электрон», была укушена собака лисой. После нанесения покуса лиса скрылась. Второй покус – это 18 мая жительница села «Флотское» сообщила об укусе своего ребенка лисой. Специалисты ветеринарной службы выехали на место происшествия, проведена дератизация места падежа лисы в селе Флотском и участка в садовом товариществе «Электрон», — уточнил Дмитриев.

Чиновник добавил, что на сегодняшний день проведен клинический осмотр собаки, вакцинация против бешенства, животное помещено на изолированное содержание под наблюдение ветеринарных специалистов.

Павшая 19 мая лиса направлена на лабораторное исследование в Краснодарскую краевую ветеринарную лабораторию, у лисы подтвержден диагноз – бешенство.

В соответствии с распоряжением губернатора Севастополя от 21 мая на территории Балаклавского муниципального округа введены ограничительные мероприятия по бешенству.

Напомним, об укусе лисой ребенка из села флотское стало известно в воскресенье, 23 мая.

Дарья Тимофеева

Фото: live_sevastopol в ноябре 2020