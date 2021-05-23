В Севастополе ребенка покусала бешеная лиса

В Балаклаве введен карантин

Дикая лиса покусала ребенка в селе Флотское Севастополя. Животное было заражено бешенством, и в настоящее время в Балаклавском муниципальном округе объявлен карантин, сообщает правительственный портал.

В государственную ветеринарную службу обратилась мама ребенка, которого укусила лиса, она сообщила и о гибели дикого животного.

«Павшая дикая лиса была направлена на лабораторные исследования в ветеринарную лабораторию. По результатам исследований установлен диагноз «бешенство», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший мальчик был доставлен в травмпункт городской больницы №5, где его осмотрели врачи, обработали рану, проведена консультация главного внештатного инфекциониста ЮФО. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении, его состояние оценивается как удовлетворительное.

«На территории Балаклавского муниципального округа города Севастополь, в котором расположено село Флотское, введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству. В настоящее время проводятся мероприятия, предусмотренные ветеринарными правилами по профилактике и борьбе с бешенством животных», – уведомили в правительстве.

Напомним, осенью 2020 часто появлялись сообщения от жителей Гагаринского района, которые видели блуждающих по району диких лис. Замечены животные были и на Фиоленте.

Фото: live_sevastopol в ноябре 2020

Ольга Сурикова