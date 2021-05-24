В Севастополе на Фиоленте перевернулся автомобиль

За рулем была молодая девушка водитель
Сегодня около 8 утра по дороге в сторону Фиолента произошло ДТП, в котором перевернулся на крышу автомобиль. Авария закончилась для водителя травмами.
ДТП произошло в 7:45 на автодороге Камышовая бухта – мыс Фиолент на участке 8 км 700 м с автомобилем «Хюндай» под управлением девушки 2002 года рождения, уточнили в пресс-службе МВД города.
«Потеряла контроль над управлением транспортного средства, выехала вправо и опрокинулась. В авто находилась одна, обратилась за медицинской помощью. Состояние опьянения не установлено», – отметили в ведомстве.
Напомним, совсем недавно в Севастополе возле парка Победы произошло ДТП, в котором перевернулся на крышу кроссовер. В машине находился семилетний ребенок, причиной аварии стало плохое самочувствие пожилого водителя.
Ольга Сурикова
Фото, видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com