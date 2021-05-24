В Севастополе «Газель» влетела в газопровод на Фиоленте

Работают газовые службы на месте аварии

Сегодня утром произошло ДТП в районе Фиолента, в результате которого был поврежден газопровод. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети Вконтакте.

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«Сегодня утром 35-летний водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил наезд на трубу газопровода в районе СНТ «Судоремонтник». В результате ДТП пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе городского УМВД России подробности ДТП.

На месте аварии работают аварийные службы, а сотрудники ГИБДД обеспечивают нормализацию дорожного движения в данном районе.

Видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com