В Севастополе «Газель» влетела в газопровод на Фиоленте

Работают газовые службы на месте аварии
Сегодня утром произошло ДТП в районе Фиолента, в результате которого был поврежден газопровод. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети Вконтакте.
«Сегодня утром 35-летний водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил наезд на трубу газопровода в районе СНТ «Судоремонтник». В результате ДТП пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе городского УМВД России подробности ДТП.
На месте аварии работают аварийные службы, а сотрудники ГИБДД обеспечивают нормализацию дорожного движения в данном районе.
Видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com