Город Происшествия

В Севастополе «Газель» влетела в газопровод на Фиоленте

24-05-2021
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Работают газовые службы на месте аварии

Сегодня утром произошло ДТП в районе Фиолента, в результате которого был поврежден газопровод. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети Вконтакте.

 

«Сегодня утром 35-летний водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил наезд на трубу газопровода в районе СНТ «Судоремонтник». В результате ДТП пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе  городского УМВД России подробности ДТП.

На месте аварии работают аварийные службы, а сотрудники ГИБДД обеспечивают нормализацию дорожного движения в данном районе.

Видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com

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