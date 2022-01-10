Развожаев об уборке дорог после снегопада: Долго работаем

Сегодня, 10 января, на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев в очередной раз подверг критике работу коммунальных служб по уборке дорог от противогололедных смесей, рассыпанных при снегопаде, который обрушился на Севастополе в конце прошлого года.

«То, что насыпали в эпоху борьбы конца прошлого года надо уже как-то убрать. Ездил на Северную сторону, в Инкермане все – обочины, центральная полоса, надо все почистить», — подчеркнул губернатор.

Директор дептранса Павел Иено заверил градоначальника, что его ведомством ведется активная работа по уборке песка с дорог согласно разработанного его подчиненными графика.

Развожаева не удовлетворил такой ответ, а также сроки выполнения этих работ.

«Долго работаем», — подчеркнул губернатор, поручив заранее подготовится коммунальщикам к осадкам, которые ожидаются к середине этой недели.

Иено снова заверил градоначальника, что техника будет подготовлена заранее и дорожники будут готовы к осадкам.

Напомним, Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе внеочередного заседания правительства, 26 декабря, поручил в короткие сроки провести служебные проверки в отношении руководителей департаментов, ответственных за уборку снега.

В частности, им были названы глава департамента транспорта Павел Иено и директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский