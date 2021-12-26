Развожаев инициировал проверки в отношении Горлова и Иено

Чтобы узнать, кто чем занимался

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе внеочередного заседания правительства поручил в короткие сроки провести служебные проверки в отношении руководителей департаментов, ответственных за уборку снега.

В частности, им были названы глава департамента транспорта Павел Иено и директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Отметим, в Севастополе на протяжении трех дней (21-23 декабря) мел снег. Жители разных концов города жаловались на нечищеные и не посыпанные дороги, тротуары, на невозможность добраться из-за этого на работу. Развожаев предупреждал, что после наступления потепления, могут последовать оргвыводы.

«Чтобы окончательно закончить делать соответствующие выводы: служебную проверку в отношении директора департамента городского хозяйства и директора департамента транспорта. Какие действия были предприняты, полностью анализ ситуации», — дал поручение губернатор.

Ольга Сурикова