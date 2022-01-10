Развожаев поручил устранить все недочеты на «Ракушке»

И провести разъяснительную работу

Благоустройство летней эстрады «Ракушка» на Приморском бульваре еще требует устранения недочетов. Об этом сегодня, 10 января, в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор отметил, что критика, которая сейчас сыпется в отношении недавно открывшейся после ремонта «Ракушки» на Приморском бульваре, связана в основном с тем, что люди не информированы относительно того, как там будет в последующем организована работа, а главное, что сдавался объект частями и сцена уже простояла значительный период завершенная и неиспользуемая, а зрительный зал только закончили 30 декабря. В связи с этим он поручил директору департамента культуры Ирине Романец провести работу в этом направлении.

«Пишут, что оборудование не такое и сцена не так сделана. Нужно объяснить, что там монтируемое оборудование предполагается. Объяснить, как это будет все работать, что будет с оборудованием. Там на достаточно крупную сумму оборудование закуплено», – рассказал Развожаев.

Он подчеркнул, что для объекта нужно обеспечить охрану минимум до часу ночи, времени пока на Приморском бульваре идут активные гуляния. При этом он добавил, что лавочки, которые отдыхающие там переставляли, как им угодно, сейчас уже возвращены на место.

Также он поручил к концу месяца завершить весь мелкий ремонт на летней эстраде, ликвидировать недочеты, строителям вывезти накопленный внутри хлам.

Ольга Сурикова

Фото: Дмитрий Островский