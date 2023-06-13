Развожаев объявил выговоры своим подчиненным за невыход на линию паромов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что принял меры в отношении своих подчиненных за срыв сроков выхода парома «Адмирал Истомин» на линию 10 июня.

Губернатор объявил выговор и.о. замгубернатора Павлу Иено и и.о. директора департамента транспорта Станиславу Таматаеву.

«Выговор — это серьезный сигнал о недопустимости такой работы в дальнейшем. Следующий шаг — увольнение», — подчеркнул Развожаев.

Он добавил, что признает, что бывают объективные сложности с поставкой деталей, но нельзя называть сроки и многократно их переносить. Это, по его мнению, говорит только о том, что изначально профильные руководители не владели всей необходимой полной информацией.

Что касается парома, то у «Адмирала Истомина» на сегодняшний день заменили все необходимые детали. Идет пусконаладка, предъявление Регистру. Сегодня до конца дня планируется его выход, пообещал глава Севастополя.

Напомним, ранее сообщалось, что паромы должны выйти на линию к концу минувшей недели.

Ольга Сурикова