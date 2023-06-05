Паром «Адмирал Истомин» выйдет на линию к концу недели

Такую информацию сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя озвучил и. о. директора дептранса Станислав Таматаев.

— 3 июня анонсировали выход из ремонта парома, состоялось? – обратился к докладчику глава города Михаил Развожаев.

— 2 июня и 3 июня прошли швартовые испытания, успешно прошли, вместе с тем регистр дал, ряд замечаний. Планируется, что к концу недели паромы выйдут на линию. Сейчас работаем над устранением замечаний в топливной системе, которые регистр дал на устранение, там дизель-генераторы, мы его сейчас демонтируем, отвезем на стенд. Второй паром «Адмирал Лазарев» после аварийного случая находится в доковом ремонте, устраняются недостатки, сейчас будут совещания с регистром…. Я думаю, к 15 числу он выйдет на линию, — отметил Таматаев.

— Авария произошла давно, вы сегодня собираетесь с регистром, чтобы обсудить что там надо ремонтировать. Это как? — возмутился губернатор.

— Объем работы известен, но, чтобы ему выйти на линию, нужно выполнить еще определенные работы. Думаю, они незначительны, мы их выполним в любом случае, — заверил докладчик.

Развожаев поручил, чтобы к четвергу на линию вышел «Адмирал Истомин» и также в четверг были озвучены точные сроки выходы на линию «Адмирала Лазарева».

Дарья Тимофеева

Фото: sevastopol.su