Катание на самокате в центре Севастополя может обернуться серьезными травмами

В центре Севастополя катание на самокате на набережной закончилось печально. Мужчина вечером с детьми не заметил яму, образовавшуюся из-за выпавшей плитки, упал и серьезно повредил голову.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что отец получил множество рассечений и повреждение головы, а у ребенка сотрясение и другие сопутствующие травмы.

Сразу же утром и.о. вице-губернатора Евгений Горлов выложил в своем Telegram-канале фото замены плитки на центральной набережной в районе памятника Затопленным кораблям и прокомментировал, что работы по замене поврежденного покрытия проводятся поэтапно. Судя по фото, последний этап был в мае.

Напомним, в Севастополе в прошлом году неоднократно шторма смывали плитку набережной в Артбухте и на пляже на мысе Хрустальном.



Ольга Сурикова