На Античном из затопленного помещения спасли 7 человек

В Севастополе спасли семь человек из затопленного помещения цокольного этажа на Античном проспекте. Об этом сообщает ГКУ «Спасательная служба Севастополя».

Сигнал бедствия поступил на пульт оперативного дежурного 12 июня в 13 часов. К затопленному помещению отправились шесть спасателей, в том числе из поисково-спасательного подразделения «Учкуевка».

«В ходе проведения работ спасатели эвакуировали 7 человек из затопленного помещения и откачали воду», – сообщают в ведомстве.

Как видно на фото, воды было, как минимум, по колено взрослым мужчинам, при чем за пределами помещения.

Ольга Сурикова