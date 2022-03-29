В Севастополе рецидивист по ночам воровал из престижного ресторана

Заметил его охранник

В Севастополе росгвардейцы задержали мужчину на кухне одного из престижных ресторанов города, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Вызов на пульт вневедомственной охраны поступил ночью от охранника заведения.

«В помещении кухни росгвардейцы с поличным задержали неизвестного мужчину, который незаконно вскрыл холодильник и вместе с бутылками дорогостоящего алкоголя складывал в свою сумку пакеты с морепродуктами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что незваный гость при виде правоохранителей попытался сбежать, но был задержан.

Как выяснилось, 40-летний севастополец несколькими днями ранее уже побывал ночью в этом ресторане, решил погреться и похитил 4 бутылки алкоголя на общую стоимость около 75 тысяч рублей.

Однако на этот раз попытка хищения почти на 30 тысяч рублей обернулась для него задержанием. Он уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и был осужден за кражи и грабеж.

Напомним, в Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже кассового блока из одного из баров города.

Ольга Сурикова