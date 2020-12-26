Прокуратура Севастополя прошлась проверила цены на продукты в городе

Пригрозила возможным прокурорским реагированием

Прокуратура Севастополя сообщила, что совместно со специалистами Федеральной антимонопольной службы контролирует формирование цен на продукты питания в оптовых и розничных магазинах города. Особое внимание уделено социально значимым продуктам первой необходимости, сообщает пресс-служба ведомства.

К таким продуктам, как известно, относятся подсолнечное и сливочное масло, молоко, куриные яйца, сахар, гречневая крупа, ржаной хлеб, мука, куры и ряд других.

Как отмечает ведомство, ранее розничным и оптовым коммерческим организациям были направлены 8 предостережений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства и законодательства об основах регулирования торговой деятельности в РФ.

«По результатам проверки, в случае выявления нарушений законодательства, фактов необоснованного роста цен и картельного сговора будет обеспечено прокурорское реагирование», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, в Севастополе, как и во всей России, несколько недель назад резко поднялись цены на основные продукты питания. На это обратил внимание президент России Владимир Путин и дал поручение профильным чиновникам разобраться. Больше всего подорожали яйца, подсолнечное масло и мясо птицы.

Фото: пресс-служба прокуратуры города Севастополя