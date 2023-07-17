Марат Хуснуллин анонсировал возможный запуск реверсивного движения по Крымскому мосту

Вице-премьер Марат Хуснуллин побывал на месте ЧП на Крымском мосту и пообещал в течение ближайших часов прояснить ситуацию с запуском реверсивного движения по мосту, как это было после осеннего теракта, и обозначить сроки ремонта пострадавших пролетов.

«Все будем ремонтировать и восстанавливать. Я сам лично спустился вниз, посмотрел. Сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта. Обсуждаем можно ли запустить машины, еще пара часов и будет решение», — заявил он.

По словам вице-премьера, сейчас изучается состояние железнодорожных и автомобильных опор.

Дарья Тимофеева

Фото: crimea24tv.ru