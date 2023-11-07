Последствия ночной атаки БПЛА на город обсудили у губернатора Севастополя

Во время ночной атаки на Севастополь пострадали три дома и одни апартаменты, комиссия городского хозяйства работает на месте. Об этом было сообщено 7 ноября в ходе аппаратного совещания у губернатора города Михаила Развожаева.

«Апартаменты пока не выясненного вида», отмечалось в ходе совещания. Губернатор подчеркнул, что «в любом случае, если все законно, нужно помочь людям все привести в порядок».

Также от падения обломков БПЛА пострадал мужчина. «Он находится на операционном столе, состояние тяжелое. Большая кровопотеря, пострадали внутренние органы», — доложил глава департамента здравоохранения.

Ольга Сурикова

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