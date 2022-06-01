Снос гостиницы «Дом Пляса» в Балаклаве хотят поручить компании, строящей яхтенную марину

Прошло обсуждение на наблюдательном совете

В Севастополе прошло заседание наблюдательного совета по строительству яхтенной марины в Балаклаве, на котором были подняты вопросы сохранения объектов культурного наследия и сноса заброшенных недостроев.

Губернатор Михаил Развожаев заверил, что ни один памятник архитектуры и ОКН не пострадают, в отношении них будут проводиться только реставрационные работы, некоторые будут законсервированы.

Отдельно был поднят вопрос гостиничного недостроя на Таврической набережной в Балаклаве, известного больше как «Дом Пляса». По имени хозяина стройки — украинского бизнесмена Алексея Пляса. В 2016 году Арбитражный суд Севастополя вынес решение о сносе незаконно построенных зданий по адресу Таврическая набережная №23 за счет собственных средств предпринимателя. Его апелляция не дала результатов. Окончательное решение было вынесено в 2018 году, право сноса получило правительство города.

В ходе заседания глава города сообщил, что демонтаж недостроя планирует выполнить компания, строящая яхтенную марину, пишет ForPost.

Главной проблемой, по словам Развожаева, является высокая стоимость разработки проекта демонтажа и его самого.

«Стоит дорого, ищем юридические механизмы, чтобы поручить этот процесс специалистам. Так как на территории сейчас находится квалифицированный подрядчик, скорее всего постараемся, чтобы такое поручение было ему дано», — пояснил он.

Ольга Сурикова