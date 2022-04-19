Развожаев рассказал, как власти будут бороться с несанкционированными свалками строительного мусора

В ходе пленарного заседания заксобрания Севастополя губернатор Михаил Развожаев рассказал, что городские власти будут повышать уровень контроля за вывозом и утилизацией строительных отходов, подчеркнув, что теневой бизнес будет сопротивляться этим процессам.

Внимание градоначальника на увеличивающееся в Севастополе количество свалок строительного мусора обратили ряд депутатов, как отметил депутат из фракции ЛДПР Артем Гордиенко, только при обсуждении двух вопросов на сессии городского заксобрания этот вопрос поднимался семь раз.

«У нас даже нет приближённых данных о том сколько строительного мусора в Севастополе образуется на протяжении года. Такие сведения могли дать хотя бы какое-то представление о необходимых мерах по организации переработки и захоронения строительных отходов. К сожалению, сегодня места образования свалок давно уже можно наносить на дорожные указатели в качестве ориентиров», — отметил Гордиенко.

Михаил Развожаев подчеркнул, что городским властям хорошо известна проблема растущего количества свалок и предложил вместе с депутатами и природоохранной прокуратурой провести консультационные встречи, где все желающие могут предложить пути решения.

«Если есть у нас общее желание, то, конечно, мы этот вопрос решим. Это вопрос системы, контроля и, конечно, увеличения жесткости наказания за неисполнения этих решений»,- рассказал о своем видении путей решения этой проблемы глава города.

При этом Развожаев рассказал, что ужесточение наказаний повлечет открытую конфронтацию с теневым бизнесом, который сформировался в Севастополе в сфере вывоза строительных отходов.

«Это будет нанесен удар по целому огромному пласту теневого бизнеса, который имеет серьёзные финансовые ресурсы. Мы все получим в общественном пространстве, не знаю по какому поводу, какие выступления с разных мест. Мы должны это понимать. Мы власть, в наших силах вопрос решить, если на то есть общая, консолидированная позиция», — отметил губернатор, добавив, что по его мнению это обязательно надо сделать.

Напомним, ранее наше издание писало о возможных фактах сброса строительных отходов. В Севприроднадзоре Севкору сообщили, что подтверждены факты сброса строительных отходов на кладбище «Мекензиевы горы» в августе и октябре прошлого года, по которым идет административное делопроизводство. После нашего обращения были выявлены новые факты сброса строительных отходов, уже в апреле текущего года. В результате проверок установило, что общая площадь загрязнения составила 32 506 кв.м.

Дмитрий Островский