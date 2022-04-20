В Симферополе мужчина спас тонущего мальчика и сам едва не погиб

Думал о своей дочке В Симферополе мужчина спас школьника из реки Салгир, которая сейчас удивляет своей полноводностью, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

По данным спасателей, в конце марта симферополец, возвращаясь домой со своей четырехлетней дочкой, услышал крики о помощи с берега реки: кричали подростки, их товарищ уже был в воде.

Когда мужчина прыгал в реку, то видел уже только руки тонущего ребенка, пока доплыл, того больше не было на поверхности.

«Я нырнул один раз, потом второй. Вода мутная, ничего не видно. Потом какое-то чудо. Увидел куртку, схватил и вытащил. И сразу понял, что он тащит меня на дно», — описывал он позже спасение. Только мысль о своей маленькой дочке дала ему сил выплыть и вытолкнуть из воды мальчишку. До приезда скорой помощи его одноклассники согревали своими куртками. В ведомстве уточнили, что 15-летний подросток провел в больнице около недели. Сейчас опасения позади, а летом он собирается учиться плавать. А его спаситель свой поступок не считает геройским. Напомним, в Балаклаве мужчина спас из моря двухлетнего мальчика.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК