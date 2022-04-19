В Севастополе местную жительницу задержали за вандализм

По ночам портила городское имущество

В Севастополе на местную жительницу заведено уголовное дело за вандализм. Ее задержанием занимались сотрудники центра по противодействию экстремизму городского УМВД России совместно с региональным УФСБ.

Оперативники установили, что 24-летняя девушка, неоднократно в ночное время разрисовывала баллончиками с краской различные надписи на объектах городской инфраструктуры – скамейках и стенах подземного перехода в Нахимовском районе Севастополя.

В настоящее время доказана ее причастность к семи таким эпизодам, сумма причиненного ущерба устанавливается.

«Подозреваемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном», — говорится в сообщении полиции города.

Задержанной грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе суд вынес приговор трем молодым людям, повредившим объект культурного наследия «Спуск Таврический». Они должны будут заплатить штраф.

Ольга Сурикова