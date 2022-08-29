Аксенов назвал фейком информацию о наступлении ВСУ на южном направлении

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал появившуюся в украинских СМИ информацию о наступлении ВСУ на южном направлении очередным фейком.

«Украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные «атаки» Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз», — написал Аксенов в своем Telegram.

Он отметил, что украинские формирования несут серьезные потери и на южном, и на всех остальных направлениях.

«Но западным хозяевам надо демонстрировать активность, поэтому шайка наркоманов и преступников занимается тем, что у нее получается лучше всего: имитациями и изготовлением информационных подделок. А людей, которых бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта, наркоманам не жалко», — заключил глава Крыма.

Напомним, в Крыму назвали фейком информацию о сборе добровольцев для отправки в Новую Каховку.

Ольга Сурикова