В правительстве Севастополя уточнили, какие херсонцы имеют право на меры социальной поддержки

Граждане должны были покинуть город Херсон и определенные части Херсонской области, подать заявление и прибыть на постоянное место жительство в Севастополь.Также необходимо наличие гражданства РФ. В этом случае граждане могут иметь право на меры социальной поддержки от правительства Севастополя.

Напомним, жители Херсона активно реализовывают не территории Севастополя сертификаты на приобретение жилья.

В августе 2023 года стало известно, что Севастополю перечислены 234,2 млн рублей из Фонда развития территорий, которые будут направлены на выплаты по заявкам на приобретение жилья жителям Херсона и части Херсонской области.

Дарья Тимофеева

Фото: hersones.org