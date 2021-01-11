Севастополь не успел выполнить план по вакцинации учителей от COVID-19

Задержали для города прививку

На сегодня в Севастополе от COVID-19 привито уже 267 учителей, остальных просто тестируют перед началом новой четверти, сообщил в ходе аппаратного совещания правительства директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов.

«Из первой партии вакцин привито 267 учителей», — сказал он.

Очередная партия вакцин от COVID-19 ожидается 14 января.

Губернатор Михаил Развожаев поручил за неделю протестировать остальных учителей на COVID-19.

«Надо провести тестирование учителей перед школой. Неделя для этого есть. Готовимся к массовой вакцинации педагогов, как только получаем вакцину», — отметил Развожаев.

Также губернатор подчеркнул, что нужно сформировать базу вакцинации врачей, которые должны получить прививки в первую очередь: «красная зона», амбулаторное звено, поликлиники».

Напомним, севастопольским школьника продлили каникулы на неделю до 18 января, чтобы успеть, в том числе, вакцинировать педагогов от коронавируса.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя