Лавочки на «Ракушке» стали жить своей жизнью

Лавочки могут и унести с этой территории

В Севастополе 30 декабря состоялось открытие отремонтированной летней эстрады «Ракушка» на Приморском бульваре. Жители уже начали приспосабливать зрительный зал под себя.

На «Ракушке» были установлены новые лавочки, как и обещалось, удобные — со спинками. Однако их то ли забыли закрепить, то ли такова была идея нового проекта общественного пространства, но в любом случае это не пошло им на пользу.

Всего через несколько дней отдыхающие здесь перевернули лавочки в другую сторону от сцены. Фото в социальной сети Вконтакте выложили возмущенные местные жители. Некоторые в комментариях выразили опасения, что следующим шагом их могут начать воровать на дачи.

Отметим, что опасения людей не такие уж и беспочвенные. В начале декабря на Приморском бульваре неизвестные выкопали только посаженные луковицы тюльпанов, чем нарушили цветочные композиции.

Ольга Сурикова