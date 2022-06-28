Развожаев порекомендовал Горлову следить за лексикой при общении с депутатами

Снова получил замечание

Сегодня, 28 июня, в ходе сессии Законодательного собрания депутатами от ЛДПР был поднят вопрос существующей в Севастополе проблеме с бродячими собаками.

В частности, депутат от фракции ЛДПР Артем Гордиенко сообщил, что к нему обратились жители нескольких СНТ, в которых остро стоит вопрос с бездомными собаками, которые нападают на людей. А недавно такая стая бросилась на семилетнего мальчика.

Парламентарий при этом подчеркнул, что обращение к директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову, чье ведомство занимается этой темой, не принесло результатов, и конкретного ответа по данной проблеме от главы горхоза получено не было.

«Евгений Сергеевич, за лексикой следите, я вам уже не раз делал замечания. Особенно в коммуникации с коллегами. Всегда нужно проверять информацию, которая поступает от жителей», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Что касается решения самой проблемы с бродячими собаками, то, по словам главы города, за счет внебюджетных средств в городе будет построен приют, а на территории СНТ животные как правило оказываются соседскими.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее жестко раскритиковал главу департамента городского хозяйства Евгения Горлова за его заявления по городским пляжам и пообещал вернуть его обратно в Сочи.

Ольга Сурикова