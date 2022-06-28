Строительство больницы скорой помощи отстает от графика на 8 месяцев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что отставание от графика при строительстве больницы скорой помощи составляет 8 месяцев.

«Сегодня существенное отставание на объекте. Выполнена заливка плиты, началось возведение монолитных работ. Сейчас порядка 8 месяцев отставания от графика», — рассказал губернатор.

По словам Развожаева, связано это с тем, что работы, которые уже выполнены, не были оплачены, а средства находятся на казначейских счетах.

Связано это с тем, что в прошлом году значительно выросли цены на строительные материалы, что привело к удорожанию работ.

«Закрывать выполненные работы по тем расценкам, которые были в старой смете, подрядчик не готов. Потому что они теряют существенные средства», — подчеркнул Развожаев.

На сегодняшний момент, по словам градоначальника, новая смета находится на рассмотрении главгосэкспертизы.

«Мы рассчитываем, что уже с августа интенсивность строительства возобновится. Основные корпуса мы получим до конца текущего года. Если эта динамика не произойдет, значит город будет вынужден принимать меры вплоть до смены подрядчика», — подытожил Развожаев.

Напомним, правительство Севастополя утвердило документацию по планировке территории медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе в октябре 2020 года.

Дмитрий Островский