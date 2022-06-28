Симферопольцев готовят к сбросу воды из водохранилища

Будет поквартирный обход

Жителям Симферополя и Симферопольского района, находящихся в зоне возможного подтопления при сбросе воды из водохранилища, рекомендуют побеспокоится о сохранности ценных вещей и автомобилей.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram написал, что сейчас обсуждается возможность минимизации рисков, вызванных подъемом уровня воды в водохранилищах из-за осадков в горах. Речь идет о Симферопольском водохранилище. На данный момент фактическое поступление воды превышает объем сброса и дополнительного сброса избежать не удается.

Аксенов уточнил, что существует угроза подтопления ряда территорий в Симферополе (от улицы КИМ до поселка Комсомольское) и Симферопольском районе.

«На данный момент проводится адресный обход домов, оповещение жителей. До 17:00 будет опубликован перечень районов, жителям которых рекомендуется принять соответствующие меры для сохранения имущества. Прошу граждан, находящихся в зоне потенциального подтопления, убрать личный транспорт, ценные вещи, документы в безопасное место», — написал глава Крыма.

Он подчеркнул, что принимаются меры для минимизации ущерба.

Напомним, в Крыму принято решение о сбросе воды из Симферопольского водохранилища, что привело к еще большему поднятию уровня воды в Салгире. В регионе несколько дней не прекращаются ливни.

Ольга Сурикова