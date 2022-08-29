Развожаев попал в пробку на Ялтинском кольце и попросил поставить там пост ГАИ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на выходных оказался заложником серьезной пробки на Ялтинском кольце и поручил своим подчиненным принять меры, которые позволят там регулировать движение в случае ДТП.

«В выходные нашу стройку на Ялтинском кольце несколько раз пересекал. Элементарная там авария была: две машины теранулись. И мы 3 часа там, все стояли в пробке. Пробка и на взъезд и на выезд. Мы там что-то делаем, надо просто принять решение, договориться с коллегами из МВД и поставить там постоянный пост ГАИ», — заявил Развожаев.

Также, по его словам, там должен стоять постоянно эвакуатор, который сможет оперативно убирать автомобили, попавшие в ДТП, чтобы быстро восстанавливать движение.

«Люди видят, что стройка идет. Ждут, терпят. Но на такие вещи нужно оперативно реагировать вместе со строителями, дорожными службами, ГИБДД», —добавил глава города.

На что глава департамента транспорта Павел Иено доложил, что уже обратился с просьбой к руководству ГАИ, чтобы постоянно дежурил один пост в районе Ялтинского кольца. Место для эвакуатора уже найдено, заключил он.

Напомним, глава депатамента транспорта Павел Иено сообщал, что в конце сентября – начале октября будет запущено движение на Сапун-гору в районе Ялтинского кольца.

Ольга Сурикова