Севастополь по коронавирусу находится на стадии роста

В Севастополе растет число заболевших коронавирусом, власти рекомендуют носить маски в общественных местах. Об этом сегодня, 29 августа, сообщалось в ходе аппаратного совещания.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что волна коронавируса сейчас коснулась и его подчиненных: «Даже у нас тут некоторые коллеги на неделю выпадали из процесса».

В свою очередь, профильный вице-губернатор Александр Кулагин сообщил, что город пока находится в стадии роста заболеваемости COVID-19, но интенсивность ее замедлилась.

«Если брать мировую тенденцию, то было пять недель роста, три недели пика держалась примерно на одном уровне. И сейчас четвертую неделю уже идет снижение», — привел он пример в подтверждении своих ожиданий на волну снижения количества заболевших.

Кулагин добавил, что в основном сейчас случаи заболевания легкие, но штамм коронавируса очень заразный.

«Количество в абсолюте пока большое. Заболели за неделю почти полторы тысячи человек. Но при этом госпитализировано 74, на прошлой неделе было 81, т.е. уменьшилось количество госпитализаций», — уточнил замгубернатора.

По его данным, Севастополь идет по похожей динамике с прошлым годом, как раз в конце августа был пик и в начале сентября началось снижение.

При этом он порекомендовал сотрудникам магазинов и сферы обслуживания носить маски, а жителям избегать общественных мест.

Напомним, в Севастополе по состоянию на утро 29 августа зарегистрированы 307 новых случаев заболевания COVID-19.

Ольга Сурикова