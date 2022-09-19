Развожаев пообещал сам проверить подвалы, подготовленные под убежища

В Севастополе нужно очистить еще порядка 20% подвалов в многоквартирных жилых домах, которые в случае необходимости могут использоваться в качестве убежищ. Об этом 19 сентября в ходе аппаратного совещания доложил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Данный вопрос был поднят губернатором Михаил Развожаевым, так как, по его словам, в интернете жители жалуются, что таблички появились, а что при этом делать никто не знает.

«Те подвалы, которые позволяют их использовать (как убежища -ред.), 330. Мы там очистку сделали. По всем домам 80% подвалов очищены, по остальным ведутся работы, в том числе и частными управляющими компаниями», — отметил Горлов.

Он добавил, что есть объекты, где требуется еще очистка. На 18% жилого фонда продолжаются работы.

«Подвалы должны быть очищены, двери, замки проверены, чтобы все открывалось. А то наляпали этих листовок, а никаких ответственных там не написано. С людьми кто должен работать?» — подчеркнул губернатор.

Он дал поручение до конца недели завершить все работы по подготовке убежищ и информированию жителей, а со следующей недели сам пообещал проверить их состояние.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение разместить указатели, где расположены бомбоубежища в Севастополе.

Ольга Сурикова