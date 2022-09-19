В Севастополе спасли женщину с ребенком с Золотого пляжа

В Севастополе 17 сентября ближе к вечеру в Спасательную службу поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине с ребенком, которые не могли самостоятельно выбраться с пляжа Золотой из-за шторма.

Специалиста Центра на месте узнали, что семья из пяти человек, среди них ребенок 1.5 лет, прибыли утром на пляж Золотой и из-за непогоды не могли самостоятельно покинуть его.

Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали их из труднодоступного места, сообщили в пресс-службе ГКУ ЦГЗ Севастополя.

Напомним, в Севастополе за летний период 2022 года утонуло восемь человек.

Ольга Сурикова