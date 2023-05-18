На площади Нахимова в Севастополе раскопали яму под «закладки»

На площади и проспекте Нахимова проводят археологические исследования для проекта по их реконструкции. Об этом рассказал заместитель губернатора Максим Жукалов.

«Учитывая, что это историческое поселение, в рамках выполнения технического задания выполняются археологические исследования путем закладки 20 шурфов на предмет наличия культурного слоя», — отметил Жукалов.

По его словам, исследования будут проводится от площади Нахимова до площади Ушакова. Работы проводит компания ООО «Ами», которая работает на полуострове с 2018 года.

По результатам будет составлен отчет, который направят в Севнаследие. Жукалов подчеркнул, что если будут найдены ценные артефакты, то дополнительно будут проводится археологические исследования.

Напомним, ранее мэрией Москвы были выделены деньги на благоустройство улицы Большой Морской. Работы по реконструкции одной из старейших улиц Севастополя стартовали в начале ноября 2019 года и завершили в апреле 2020 года. Тогда же сообщалось, что улицу Ленина, проспект и площадь Нахимова также реконструируют.

На пленарном заседании заксобрания Севастополя в июне прошлого года Михаил Развожаев рассказал, что на работы по благоустройству улицы Ленина у правительства Севастополя нет средств.

Дмитрий Островский